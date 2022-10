Cyberharcèlement, comment prévenir / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Un atelier pour apprendre à repérer les signes de harcèlement, à responsabiliser les jeunes quant à leurs actions et celles des autres en ligne.

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Le harcèlement en ligne est un harcèlement s’effectuant via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multijoueurs, un blog…). On parle aussi de cyberharcèlement. Les propos en cause peuvent être des commentaires d’internautes, des vidéos, des montages d’images, des messages sur des forums…

Pendant cet atelier, vous découvrirez des outils pour prévenir ce genre de comportement et savoir intervenir dans le cas où il aurait lieu. Atelier familial, à partir de 8 ans.

