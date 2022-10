Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès, 16 novembre 2022, Nevers. Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Mercredi 16 novembre, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez profiter d’un moment parent-enfant d’éveil corporel à travers le cirque, avec la Compagnie Tyrnanog ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ L’éveil au cirque permet aux enfants, de façon ludique, d’aller plus loin dans la découverte de leur corps.

L’accent est mis sur le développement des sens : le toucher avec les matières mais aussi le contact humain, la vue avec les couleurs, les repères dans l’espace… Pour les 18 mois – 3 ans.

