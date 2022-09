Surtout n’ouvrez pas ce livre ! / Comité de lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Surtout n’ouvrez pas ce livre ! / Comité de lecture Médiathèque Jean Jaurès, 11 octobre 2022, Nevers. Surtout n’ouvrez pas ce livre ! / Comité de lecture Mardi 11 octobre, 14h00, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez participer aux acquisitions de la médiathèque lors d’un moment convivial ! handicap moteur mi Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Le Comité de Lecture « Surtout n’ouvrez pas ce livre ! » permet à des lecteurs de participer aux acquisitions de la médiathèque en donnant leurs avis sur les documents de l’office.

Ils peuvent profiter des nouveautés disposées dans l’armoire du comité du lecture, et se reunissent une fois par mois durant l’année scolaire pour échanger. Les ouvrages sélectionnés sont ensuite achetés par la médiathèque pour ses rayons et portent la mention « Lu et approuvé par les lecteurs ».

