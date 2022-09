Les Histoires de Zoé Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Les Histoires de Zoé Médiathèque Jean Jaurès, 8 octobre 2022, Nevers. Les Histoires de Zoé Samedi 8 octobre, 10h30 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

La Médiathèque Jean Jaurès ouvre la malle aux histoires ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Venez assister à nos séances d’histoires destinées aux 18 mois – 3 ans dans notre Grotte Bleue, elles vont vous faire rêver !

