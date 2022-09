Réalité Virtuelle Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Réalité Virtuelle Samedi 1 octobre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Médiathèque Jean Jaurès

Venez vivre une expérience unique à la Médiathèque Jean Jaurès en découvrant de nouvelles sensations grâce à la réalité virtuelle. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Equipé d’un casque Oculus Quest 2, vous pourrez tester des applications de jeux ou de promenade dans différents univers et comprendre le fonctionnement d’un casque de réalité virtuelle. À partir de 12 ans.

