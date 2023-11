INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR : RACHILDE À LA FENÊTRE DU SYMBOLISME Médiathèque Jean Jaurès de Nevers Nevers, 1 décembre 2023, Nevers.

RACHILDE À LA FENÊTRE DU SYMBOLISME Vendredi 1 décembre, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès de Nevers entrée libre et gratuite sans réservation obligatoire

L’exposition Les pays frères actuellement présentée dans la salle d’exposition de le Médiathèque Jean Jaurès de Nevers, a été conçue en regard du récit Le Château Hermétique, de l’écrivaine et personnalité littéraire Rachilde (1860-1953) – court récit qui, sur une invite quasi philosophique – la recherche d’un lieu idéal – s’avère rendre compte d’un exercice de perception du paysage où la réalité pourrait bien être un mirage et inversement.

Nous vous proposons de faire connaissance de Marguerite Eymery, dite Rachilde, femme de lettres aujourd’hui méconnue et qui fut pourtant au cœur de la vie littéraire de son temps, notamment autour de la revue et des éditions du Mercure de France.

Entre écrits audacieux, scandaleux, critiques et prises de position impulsives, son parcours littéraire étonne de par son savoir-faire et son indépendance.

En 1953, à sa disparition à 93 ans à Paris, l’écrivain et académicien Georges Duhamel la décrivit en ces termes : éprise de toutes les audaces verbales, tourmentée par le paradoxe et les prestiges de l’imagination.

Une conférence de Nelly Sanchez.

Chargée de cours à l’université de Limoges, Nelly Sanchez a consacré toutes ses recherches à la littérature féminine française dans le tournant du XXème siècle, avec un intérêt particulier pour le roman et les relations épistolaires. Rachilde est l’une de ses auteures de prédilection, lui ayant inspiré sa thèse intitulée Images de l’homme dans les romans de Rachilde et de Colette (1884-1939) – Université M. de Montaigne Bordeaux, 2001 ainsi que de nombreux articles et conférences.

On citera également le recueil Renée Vivien. Lettres inédites de Renée Vivien à Jean Charles-Brun (1900-1909) dont elle a assuré l’édition et la présentation, (Mauconduit, 2020).

Nelly Sanchez est par ailleurs auteure de polar et artiste collagiste s’inscrivant dans la veine surréaliste.

http://www.parcsaintleger.fr/portfolio/les-pays-freres/

Médiathèque Jean Jaurès de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.parcsaintleger.fr/portfolio/les-pays-freres/ »}]

