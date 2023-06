Visite guidée : Derrière les murs… les coulisses de la médiathèque Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry.

Visite guidée : Derrière les murs… les coulisses de la médiathèque 16 et 17 septembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Groupe limité à 10 personnes

Sur inscription à partir du 1er septembre 2023

Quels secrets renferment les murs de béton ? Quels services inconnus se cachent derrière les portes fermées ? Où sont les bibliothécaires quand le bâtiment est fermé ? La médiathèque vous propose un voyage à la découverte des accès interdits au public, depuis le rez-de-chaussée au sein du Carré Curial, jusqu’au 5e étage, celui des réserves de livres anciens.

La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l'origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux.

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

METROPOLE / E. Beccaro