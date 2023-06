Visite : À la découverte de Camberi@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Visite : À la découverte de Camberi@
16 et 17 septembre
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Entrée libre et gratuite

RV au 2e étage de la médiathèque Venez découvrir la bibliothèque numérique patrimoniale Camberi@.

Cheminez virtuellement parmi nos trésors numérisés : affiches, cartes postales anciennes, manuscrits médiévaux, presse locale, gravures, cartes géographiques…

Toutes ces archives anciennes, précieusement conservées à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry, sont consultables et téléchargeables gratuitement.

Choisissez votre entrée : par thème, par mots-clés, par lieux géographique. Ou bien encore, découvrez nos expositions virtuelles.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l'origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux.
Accès libre aux horaires d'ouverture.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

