Atelier : Répar’livres Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry.

Atelier : Répar’livres 16 et 17 septembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Entrée libre et gratuite

Réparation de 2 livres maximum par personne

Notre atelier de réparation de livres modernes s’installe pour le week-end au 2e étage de la médiathèque.

Apportez votre livre abîmé et apprenez des trucs et astuces pour les réparations les plus fréquentes : cahier décousu, couverture qui se détache, page déchirée…

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque de Chambéry