Bébés lecteurs Médiathèque Jean Giraudoux Bellac, 26 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Des histoires toutes douces pour les petites oreilles (de 0 à 3 ans) . Sur inscription..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

Médiathèque Jean Giraudoux Place du Palais

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the fortnight of events organized by the Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Sweet stories for little ears (0-3 years). Registration required.

En el marco de la quincena de actos organizados por el Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Dulces historias para oídos pequeños (0-3 años). Inscripción obligatoria.

Im Rahmen der zweiwöchigen Animationsreihe des Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Sanfte Geschichten für kleine Ohren (von 0 bis 3 Jahren) . Auf Anmeldung.

