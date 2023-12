Cercle de lecture Médiathèque Jean D’Ormesson Marignane, 25 mai 2024 07:00, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Cercle de lecture ? La lecture devient une activité ludique et collective !

Venez nombreux parler de vos lectures et de vos romans préférés. Laissez-vous transporter d’un monde à l’autre… Evadez-vous à la découverte d’un bon livre !.

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . .

Médiathèque Jean D’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Reading circle ? Reading becomes a fun and collective activity!

Come and talk about your favorite books and novels. Let yourself be transported from one world to another… Escape to the discovery of a good book!

Círculo de lectura ? ¡La lectura se convierte en una actividad divertida y colectiva!

Venga a hablar de sus libros y lecturas favoritos. Déjese transportar de un mundo a otro… ¡Escápate al descubrimiento de un buen libro!

Lesezirkel ? Lesen wird zu einer spielerischen und gemeinschaftlichen Aktivität!

Kommen Sie zahlreich, um über Ihre Lektüre und Ihre Lieblingsromane zu sprechen. Lassen Sie sich von einer Welt in die andere entführen… Entfliehen Sie dem Alltag bei der Entdeckung eines guten Buches!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Marignane