Café philo : La guerre est-elle inhérente à nos sociétés ? Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane, 20 février 2024, Marignane.

Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-02-20

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour de la question : « La guerre est-elle inhérente à nos sociétés ? ? ».

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour de la question : « La guerre est-elle inhérente à nos sociétés ? ? »

Le café philo permet de s’initier à la philosophie et de la démystifier. Elle encourage les participants à approfondir leur réflexion, à renouer avec la lecture philosophique et à prendre la parole en public.

L’esprit qui règne dans un café-philo est celui de tolérance. Il admet la diversité des opinions et des tendances.

.

Médiathèque Jean d’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme de Marignane