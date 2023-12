Café littéraire : La littérature « feel good » est-elle un genre nécessaire à notre époque ? Médiathèque Jean D’Ormesson Marignane, 6 février 2024, Marignane.

Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-02-06

Les romans « feel good », ces livres qui « font du bien » sont là pour apporter une vision optimiste et positive de la vie malgré les tensions du quotidien. L’auteur cherche à aider le lecteur à faire une pause, à disposer d’une parenthèse « mieux être ».

Un café littéraire est un lieu de rencontres où l’on parle de littérature sous toutes ses formes. On écoute ou on lit des extraits de livres (romans, poésie, théâtre, B.D…), on échange des idées, tout en pouvant déguster un café ou toute autre boisson.

Médiathèque Jean D’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



