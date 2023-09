Café philo : Platon ou Aristote Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane, 7 novembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour de la question : » Platon ou Aristote ? ».

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . .

Médiathèque Jean d’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A debate in the form of a café philo.

We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange ideas around the question: « Plato or Aristotle? »

Un debate en forma de café filo.

Te esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar ideas sobre la pregunta: « ¿Platón o Aristóteles?

Eine Debatte in Form eines Café philo.

Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um zu diskutieren, zu argumentieren und sich über die Frage « Platon oder Aristoteles? » auszutauschen

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme de Marignane