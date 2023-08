Café philo : Big pharma est-il un danger pour la démocratie ? Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane, 3 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Un débat sous forme d’un café philo.

Nous vous attendons nombreux à la médiathèque pour discuter, argumenter et échanger autour de la question : » Big pharma est-il un danger pour la démocratie ? ».

2023-10-03

Médiathèque Jean d’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A debate in the form of a café philo.

We look forward to seeing you at the media library to discuss, argue and exchange views on the question: « Is Big Pharma a danger to democracy? »

Un debate en forma de café filo.

Te esperamos en la mediateca para debatir, argumentar e intercambiar opiniones sobre la pregunta: « ¿Es Big Pharma un peligro para la democracia?

Eine Debatte in Form eines Café Philo.

Wir erwarten Sie zahlreich in der Mediathek, um über die Frage zu diskutieren, zu argumentieren und sich auszutauschen: « Ist Big Pharma eine Gefahr für die Demokratie? »

