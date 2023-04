Café littéraire Médiathèque Jean D’Ormesson, 3 mai 2023, Marignane.

Un débat sous forme d’un café littéraire.

Pour connaître le sujet, le livre, l’auteur évoqué, suivez l’actualité de la Direction de la Culture sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de la Ville.

Venez nombreux pour échanger et débattre….

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . .

Médiathèque Jean D’Ormesson Rue de Figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A debate in the form of a literary café.

To know the subject, the book, the author, follow the news of the Direction of the Culture on the social networks and on the official website of the City.

Come to exchange and debate…

Un debate en forma de café literario.

Para informarse sobre el tema, el libro, el autor citado, siga las noticias de la Concejalía de Cultura en las redes sociales y en la web oficial del Ayuntamiento.

Ven en gran número a discutir y debatir…

Eine Debatte in Form eines Literaturcafés.

Um mehr über das Thema, das Buch oder den Autor zu erfahren, folgen Sie den Neuigkeiten der Kulturdirektion in den sozialen Netzwerken und auf der offiziellen Website der Stadt.

Kommen Sie zahlreich, um sich auszutauschen und zu debattieren…

Mise à jour le 2023-02-16 par Office de Tourisme de Marignane