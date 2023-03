Semaines d’éducation contre les discriminations Médiathèque Jean d’Ormesson, La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Semaines d’éducation contre les discriminations Médiathèque Jean d’Ormesson, La Ferté-Bernard, 13 avril 2023, La Ferté-Bernard. Semaines d’éducation contre les discriminations Jeudi 13 avril, 16h00 Médiathèque Jean d’Ormesson, La Ferté-Bernard Tarif: Gratuit Une idée simple, celle d’une « bouteille à la mer ». La semaine du 21 mars, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, des enfants, des adolescents et des adultes envoient des cartes postales à des anonymes… qui ont la possibilité de répondre. Venez voir les écrits des élèves de la Ferté-Bernard et les réponses récoltées.

Organisée par : Association Laïque du Pays Fertois en partenariat avec la Médiathèque Jean d’Ormesson. Médiathèque Jean d’Ormesson, La Ferté-Bernard 5 Rue Alfred Marchand, 72400 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 93 24 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

