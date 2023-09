Saison Culturelle > Spectacle « Tiny Moon » Médiathèque Jean Dolé Brécey, 16 décembre 2023, Brécey.

Brécey,Manche

Duo musique, ombres et mouvements.

Solé ! Productions / Simya Productions / Réservoir danse

Ce spectacle est l’histoire d’une rencontre autour de la lune par l’exploration du cercle qui se retrouve dans toutes les formes de vies.

De l’infiniment petit à travers nos cellules, en passant par le ventre d’une femme enceinte, à l’infiniment grand à travers les planètes, le cercle survient et rassemble.

Ce spectacle musical est une merveille de poésie, de douceur à voir, écouter et à rêver, par la manipulation des objets et le travail des ombres. La lune qui apparait et disparait se déploie dans toutes ses phases. Elle

va à la rencontre de personnages, évolue au milieu de petites planètes qui dansent sur une musique des sphères, auréolées d’ombres et de lumières : orgue à cristal, sanza, bambou-sax, tambour amérindien et guitare, mais aussi souffle, onomatopées et voix chantées rythment avec douceur les diverses explorations.

À l’issue de la représentation, une expérience sensorielle permet aux tout-petits spectateurs d’atterrir sur les ailes des anges.

Tiny Moon est à la fois une naissance, un soupir, un cocon et une métamorphose.

Ce spectacle est proposé par le réseau des médiathèques de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie.

A partir de 6 mois – durée : 30 mn.

Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles à : mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr ou 02 33 79 36 26..

Médiathèque Jean Dolé

Brécey 50370 Manche Normandie



Duo music, shadows and movement.

Solé ! Productions / Simya Productions / Réservoir danse

This show is the story of a meeting around the moon, exploring the circle found in all forms of life.

From the infinitely small in our cells, through the womb of a pregnant woman, to the infinitely large through the planets, the circle emerges and brings us together.

This musical show is a marvel of poetry, gentle to watch, listen to and dream about, through the manipulation of objects and shadow work. The moon appears and disappears in all its phases. She

it encounters characters and evolves amidst small planets dancing to music from the spheres, haloed by light and shadow: crystal organ, sanza, bamboo-sax, Amerindian drum and guitar, as well as breath, onomatopoeia and sung voices, gently punctuate the various explorations.

At the end of the show, a sensory experience allows young spectators to land on the wings of angels.

Tiny Moon is at once a birth, a sigh, a cocoon and a metamorphosis.

This show is presented by the Mont Saint-Michel – Normandie urban community media library network.

From 6 months – duration: 30 min.

Free admission, subject to availability at mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr or 02 33 79 36 26.

Música a dúo, sombras y movimiento.

¡Solé ! Productions / Simya Productions / Réservoir danse

Este espectáculo es la historia de un encuentro alrededor de la luna a través de la exploración del círculo que se puede encontrar en todas las formas de vida.

Desde lo infinitamente pequeño en nuestras células, pasando por el vientre de una mujer embarazada, hasta lo infinitamente grande a través de los planetas, el círculo emerge y nos reúne.

Este espectáculo musical es una maravilla de poesía, suave para mirar, escuchar y soñar, a través de la manipulación de objetos y el trabajo de sombras. La luna aparece y desaparece en todas sus fases. Se

encuentra con personajes y se mueve entre pequeños planetas que danzan al son de la música de las esferas, aureolados por la luz y la sombra: órgano de cristal, sanza, hacha de bambú, tambor amerindio y guitarra, así como aliento, onomatopeyas y voces cantadas, puntúan suavemente las distintas exploraciones.

Al final de la representación, una experiencia sensorial permite a los espectadores más jóvenes posarse sobre las alas de los ángeles.

Tiny Moon es a la vez un nacimiento, un suspiro, un capullo y una metamorfosis.

Este espectáculo está presentado por la red de mediatecas de la comunidad urbana Mont Saint-Michel – Normandie.

A partir de 6 meses – duración: 30 min.

Gratuito, sujeto a disponibilidad de plazas, inscripción en mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr o en el 02 33 79 36 26.

Duo Musik, Schatten und Bewegung.

Solé ! Productions / Simya Productions / Reservoir danse

Diese Aufführung ist die Geschichte einer Begegnung rund um den Mond durch die Erforschung des Kreises, der sich in allen Lebensformen wiederfindet.

Vom unendlich Kleinen in unseren Zellen, über den Bauch einer schwangeren Frau, bis zum unendlich Großen in den Planeten, der Kreis entsteht und vereint.

Dieses Musical ist ein Wunderwerk der Poesie, ein sanftes Schauspiel zum Sehen, Hören und Träumen, durch die Manipulation von Objekten und die Arbeit mit Schatten. Der Mond, der erscheint und verschwindet, entfaltet sich in all seinen Phasen. Er

trifft auf Figuren, bewegt sich inmitten kleiner Planeten, die zu einer Sphärenmusik tanzen, die von Licht und Schatten umhüllt ist: Kristallorgel, Sanza, Bambus-Sax, indianische Trommel und Gitarre, aber auch Atem, Onomatopoetik und Gesangsstimmen rhythmisieren sanft die verschiedenen Erkundungen.

Im Anschluss an die Aufführung können die kleinen Zuschauer bei einem sensorischen Erlebnis auf den Flügeln der Engel landen.

Tiny Moon ist eine Geburt, ein Seufzer, ein Kokon und eine Metamorphose.

Diese Aufführung wird vom Netzwerk der Mediatheken der Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie angeboten.

Ab 6 Monaten – Dauer: 30 Min.

Kostenlos, nach Anmeldung im Rahmen der verfügbaren Plätze unter: mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr oder 02 33 79 36 26.

