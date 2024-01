[Loisirs] Séance de dédicace et lecture publique Médiathèque Jean Dolé Brécey, samedi 27 janvier 2024.

[Loisirs] Séance de dédicace et lecture publique Séance de dédicace et lecture publique par les auteurs Gwen à Ailes et Naïs Hujeux Samedi 27 janvier, 14h00 Médiathèque Jean Dolé Gratuit

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Médiathèque Jean Dolé rue Paul Lemonnier à Brécey Brécey 50370 Le Carrefour Manche Normandie 02 33 79 36 26 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d’ouverture :

mardi : 10h-12h – 16h-18h

mercredi : 10h-19h

vendredi : 9h-13h

samedi : 10h-12h – 14h-16h

CAMSMN