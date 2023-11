[Loisirs] Spectacle Tiny Moon Médiathèque Jean Dolé Brécey, 16 décembre 2023, Brécey.

[Loisirs] Spectacle Tiny Moon Samedi 16 décembre, 11h00 Médiathèque Jean Dolé Réservation conseillée

Médiathèque Jean Dolé rue Paul Lemonnier à Brécey Brécey 50370 Le Carrefour Manche Normandie 02 33 79 36 26 http://mediatheque.msm-normandie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0233793626 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.jean-dole@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.msm-normandie.fr »}] Heures d’ouverture :

mardi : 10h-12h – 16h-18h

mercredi : 10h-19h

vendredi : 9h-13h

samedi : 10h-12h – 14h-16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

CAMSMN