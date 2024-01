Conférence Viva Cinéma ! Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 12 mars 2024, Eysines.

Conférence Viva Cinéma ! La Science-fiction Mardi 12 mars, 18h30 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T18:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T18:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Notre deuxième soirée cinéma est consacrée à un genre en pleine expansion : les films de science-fiction. S’il est certain que le cinéma puise ses scénarios dans les récits littéraires, la création prolifique de Jules Verne, contemporain de la naissance du cinéma, sera une source d’inspiration intarissable.

Nicolas Bredeaud, programmateur pour Artec et membre du collectif Hypermondes, fera revivre pour nous l’évolution de ce genre très prisé du 7ème art qui a gagné ses galons grâce à l’indépassable 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Ainsi, nous saurons tout de l’esprit positif des space-opéra, des tendances angoissantes des films d’émancipation, jusqu’aux formes les plus récentes et aux super-héros.

Renseignements au 05 56 57 84 86 ou mediatheque@eysines.fr

Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« link »: « mailto:mediatheque@eysines.fr »}]

cinéma conférence