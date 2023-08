Quiz Ciné Zik Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Quiz Ciné Zik Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 9 mars 2024, Eysines. Quiz Ciné Zik Samedi 9 mars 2024, 11h00 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Entrée libre Avis aux mélomanes, cinéphiles et curieux… Embarquez sur la mer démontée pour un drôle de voyage à l’occasion d’un nouveau blind test, pour tester, tout en vous amusant vos connaissances autour d’extraits de musique et de films ! Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

