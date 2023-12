Exposition « Poésie et Différence » par le centre social l’Eycho Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Exposition « Poésie et Différence » par le centre social l’Eycho Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 13 février 2024, Eysines. Exposition « Poésie et Différence » par le centre social l’Eycho 13 février – 2 mars 2024 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Entrée libre, aux horaires d’ouverture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T14:00:00+01:00 – 2024-02-13T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:00:00+01:00 L’exposition « Poésie et Différence » a pour objectif de mettre en lumière les réalisations des enfants de l’Accompagnement à la Scolarité. L’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif parentalité porté par l’Eycho Centre Social et Culturel de la ville d’Eysines, ainsi que l’association AFL financés par la CAF. Ce dispositif est proposé aux enfants des écoles élémentaires de la ville d’Eysines du CE2 au CM2 et aux collégiens d’Albert Camus. Nous sommes ravis de vous inviter à découvrir un univers riche et diversifié, où la créativité des jeunes esprits s’épanouit sur les thèmes captivants de la différence et de la poésie. Cette exposition reflète le fruit du travail et de l’imagination des enfants, qui, sous la bienveillance des bénévoles et intervenants, ont exploré les notions complexes de la différence sous des angles uniques et ont donné vie à leurs émotions à travers des poèmes. Entrée libre, aux horaires d’ouverture

Renseignements : 05 56 57 84 86 – mediatheque@eysines.fr

Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau
rue de l'église, 33320 Eysines
Eysines 33320 Le Bourg
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

