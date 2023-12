Rencontre précarité menstruelle Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Rencontre précarité menstruelle Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 20 janvier 2024, Eysines. Rencontre précarité menstruelle Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Entrée libre

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T11:00:00+01:00

Les règles, parlons-en ! Marilyn Lacroix, sage-femme à la Maison du Département des Solidarités à Eysines, propose un temps d'information claire et accessible sur les règles : que se passe-t-il dans le corps pendant un cycle ? Quelles sont les éventuelles complications liées aux menstruations ? Qu'est-ce que la précarité menstruelle, et quels soutiens peut-on trouver pour y faire face ? La sage-femme pourra aussi répondre à vos questions, en groupe ou individuellement. Amandine Betés, Conseillère municipale déléguée à la Prévention santé, introduira cette rencontre, qui marque une étape importante dans les actions de lutte contre la précarité menstruelle initiée par la Ville d'Eysines. Gratuit – Renseignements : 05 56 57 84 86 ou mediatheque@eysines.fr Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l'église, 33320 Eysines

