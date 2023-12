Atelier rencontre | Les règles, parlons-en ! Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 20 janvier 2024, Eysines.

Atelier rencontre | Les règles, parlons-en ! Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Réservation conseillée à mediatheque@eysines.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur un sujet souvent négligé ? Rejoignez-nous pour un atelier rencontre spécial sur les règles et la précarité menstruelle animé par une sage-femme expérimentée, Marylin Lacroix !

C’est une opportunité idéale pour échanger, apprendre et sensibiliser autour d’un sujet crucial souvent entouré de tabous.

Cet atelier est ouvert à tous et à toutes ! N’hésitez pas à inviter vos ami·es, famille et collègues pour une discussion enrichissante.

Réservation conseillée à mediatheque@eysines.fr

Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l'église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine