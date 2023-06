NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER • Kif Kif Cie Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 18 août 2023, Eysines.

NOUS, LA FORÊT OU COMMENT SE PLANTER • Kif Kif Cie Vendredi 18 août, 18h00 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Gratuit

Par la la KifKifCie

Au pied d’un arbre, deux grands enfants à la ressemblance déroutante cherchent à se planter. Littéralement. Dans le sol. Sous le regard attentif d’un musicien aux allures de jardinier, ils poussent et se repoussent, se font de l’ombre et s’enracinent à deux. La relation fraternelle bourgeonne entre complicité et rivalité. Au rythme de la batterie, les deux frangins Baptiste et Lucas Bouissou nous embarquent dans leur imaginaire plein d’humour, de naïveté et de tendresse. Les idées fusent, les pommes s’élèvent, les corps-à-corps se couvrent de terre, les jeux se multiplient… parfois jusqu’au débordement. À travers le jonglage, les portés acrobatiques, la danse et les questionnements poético-métaphysiques, ces explorateurs naïfs bouleversent les lois de la gravité et réinventent un théâtre circassien au charme irrésistible.

? VENDREDI 18.08 À 18H

? EYSINES Parvis de la Médiathèque, 2 rue de l’église 33320 Eysines

? TOUT PUBLIC

?️ DURÉE : 1H

? GRATUIT sans réservation

? Représentation suivie d’une discussion conviviale avec les artistes

Repli intempéries / canicule : Théâtre Jean Vilar (rue de l’Hôtel de ville)

? Auteurs, mise en scène, interprètes : Baptiste Bouissou et Lucas Bouissou • Compositeur, musicien interprète : Alexis Barbier • Collaboratrice à la scénographie : Louise Digard • Créatrice costumes : Françoise Leger • Créateur lumière : Xavi Moreno • Regard extérieur : Noëmie Bouissou

Dans le cadre de Fertiles, en complicité avec l’été métropolitain. Une programmation mise en œuvre par #BordeauxMétropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’#Étémétropolitain2023.

2023-08-18T18:00:00+02:00 – 2023-08-18T20:00:00+02:00

