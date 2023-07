Fertiles – Lectures jeunesse Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 18 août 2023, Eysines.

Fertiles – Lectures jeunesse Vendredi 18 août, 17h30 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau

Avant le spectacle « Nous, la forêt ou comment se planter » qui se jouera à 18h devant la médiathèque, venez vous mettre en condition avec quelques lectures d’albums, contes et autres histoires autour des arbres et des forêts. Un petit verre vous sera offert avant le spectacle.

Tout public à partir de 7 ans.

Plus d’information: https://www.eysines-culture.fr/open-agenda/fertiles-2e-edition-lart-prend-racine-a-eysines/

Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}] [{« link »: « https://www.eysines-culture.fr/open-agenda/fertiles-2e-edition-lart-prend-racine-a-eysines/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T17:30:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

2023-08-18T17:30:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

lecture jeunesse