Gironde Lectures jeunesse Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau, 1 juillet 2023, Eysines. Lectures jeunesse Samedi 1 juillet, 10h30, 14h30 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Gratuit, sur inscription Un vent de liberté soufflera sur la médiathèque cet été dans le cadre de « Partir en Livre », le grand festival du livre jeunesse partout en France !

Lectures pour petites (et grandes) oreilles.

Quoi de mieux pour célébrer le livre jeunesse que de se faire conter des histoires !

RDV à 10h30 pour les 0-4 ans et 14h30 pour les 5-8 ans. Et encore plus….

D’autres activités seront proposées en Juillet, dates à venir prochainement, rapprochez-vous de vos bibliothécaires pour en savoir plus ! Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

