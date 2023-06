Atelier numérique Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Atelier numérique Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 9 juin 2023, Eysines. Atelier numérique 9 – 23 juin, les vendredis Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Entrée libre, sans réservation Venez découvrir l’impression en 3D : modélisez une forme simple et repartez avec votre objet imprimé ! 9 / 16 / 23 juin, à partir de 14h30 Entrée libre et sans réservation Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556578486 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

