inititation au codage sur ordinateur Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois, 7 octobre 2023, Les Clayes-sous-Bois.

Jeunes inventeurs en herbe, entrez dans un univers de contes de fées entre le physique et le numérique avec smarteo ! Code, création en carton, en impression 3D ou encore jeux de réflexes, c’est une belle aventure qui vous attend !

À partir de 9 ans, sur réservation

Avec un animateur Smarteo

Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France 0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l'offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Bus 44 Arrêt Grainetier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

codage ordinateur

©Shutterstock