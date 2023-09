Mon moment magique junior : l’automne Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois, 4 octobre 2023, Les Clayes-sous-Bois.

Mon moment magique junior : l’automne Mercredi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques-Prévert Sur réservation

Mon Moment Magique offre des ressources bien-être à la fois simples et précieuses pour enchanter sa vie quotidienne. Ces ateliers permettent de profiter de cette période riche en capacités d’apprentissage et de semer des graines de confiance, d’estime de soi, d’empathie chez les enfants.

Au programme : des rituels, des échanges, des jeux, de la relaxation, de la pratique corporelle et artistique mais surtout du bonheur !

Avec Marcelline Herouart de Mon Moment Magique

Durée 1h30 – De 5 à 11 ans – Sur réservation

Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France 0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 96 96 20 »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Bus 44 Arrêt Grainetier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:30:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

atelier jeune public

