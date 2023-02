Rencontre musicale avec Cécile Oumhani, poète et Louis Catala, violoncelle Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Cécile Oumhani est romancière et poète. Son écriture aime à investir des lieux et des cultures autres.

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Lors d’une résidence d’écriture au Sappey-en-Chartreuse en mai 2019, Cécile Oumhani se trouve confrontée à une nature au visage à la fois puissant et écrasant. Ces paysages de Chartreuse la mènent au peintre J.M.W. Turner dont elle ignorait le passage dans la région. Elle découvre les dessins et les aquarelles réunis dans le Carnet de Grenoble, aujourd’hui conservé au musée de la Tate Britain.

Les paysages autour d’elle s’entrouvrent tout à coup vers le passé, au-delà des forces brutes de la nature, de ces rocs tourmentés qu’elle scrutait jour après jour.

De cette expérience est né son dernier recueil, La ronde des nuages, paru aux éditions la tête à l’envers en septembre 2022.

Elle a reçu le Prix européen francophone Virgile 2014 pour l’ensemble de son oeoeuvre.

