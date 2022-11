Conte dessiné sur la peur / « Nuits de la lecture » Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Claire Jouault de l’Atelier du Dauphiné de Villepreux anime cet atelier autour de la peur. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/ Un atelier de peinture intuitive pour développer sa créativité, partager ses émotions, peindre avec spontanéité, en se laissant guider par son intuition. Un moment hors du temps où l’on peut communiquer, construire de beaux souvenirs, rire et frissonner ensemble ! Durée 1h30

Tout public à partir de 5 ans Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

