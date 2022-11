La peur / « Nuits de la lecture » Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

La peur / « Nuits de la lecture » Médiathèque Jacques-Prévert, 21 janvier 2023, Les Clayes-sous-Bois. La peur / « Nuits de la lecture » Samedi 21 janvier 2023, 18h00 Médiathèque Jacques-Prévert

Sur réservation

En route pour une visite à vous donner des frayeurs. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/ Aux quatre coins de la médiathèque… des histoires à vous en donner des frayeurs. Seuls outils de défense : une lampe torche et votre courage ! À partir de 14 ans

Sur réservation Un évènement Nuits de la lecture 2023

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T19:30:00+01:00 ©DR

