Jouons à TRAQMO ! Médiathèque Jacques-Prévert, 22 novembre 2022, Les Clayes-sous-Bois. Jouons à TRAQMO ! Mardi 22 novembre, 17h00 Médiathèque Jacques-Prévert

Accès libre

Venez découvrir TRAQMO en présence de son créateur ! Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/ Enfin un jeu de lettres, simple, sympa et rapide. Il suffit de faire des mots de 4 lettres, c’est à la portée de tous. Mais quand on y ajoute des pénalités, il faut un peu de stratégie et de malice pour gagner. Ne laissez plus filer les mots ! Avec Mr BRENAS, créateur du jeu TRAQMO Tout public dès 8 ans Durée : 2h

Accès libre Un évènement Ludidays 2022

2022-11-22T17:00:00+01:00

2022-11-22T19:00:00+01:00

