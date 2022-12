La beauté, et alors ? Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Entrée libre

Découvrez les textes écrits dans le cadre du cycle d’ateliers menés en janvier et février par le poète Jean-Luc Despax handicap moteur mi Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Bus 44 Arrêt Grainetier

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). La médiathèque expose les textes réalisés lors d’ateliers d’écriture. Lecture en public de ces textes par leurs auteur.e.s. Le mardi 19 mars, 20h. Mise en espace Cécile Le Meignen. Sur une proposition des Itinéraires poétiques.Tout public Un événement Printemps des poètes 2019

