Sur réservation – Nombre de places limité à 12 personnes

Que faire du thème du 21e Printemps des Poètes : la Beauté ? Un événement Hors les murs, avec le poète JEAN-LUC DESPAX handicap moteur;handicap auditif;handicap psychique mi;hi;pi Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Bus 44 Arrêt Grainetier

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Que faire de la Beauté, thème fourre-tout du 21e Printemps des Poètes ? Le poète JEAN-LUC DESPAX se propose de vous inviter à le détourner et à le retourner dans tous les sens qu’il contient au cours de ces 4 séances qui seront suivies d’un court cycle de mise en voix (12 et 19 mars) par la comédienne Cécile Le Meignen pour une lecture publique par vous-mêmes le mardi 19 mars. Alors, soyez beaux joueurs : participez ! La beauté, et alors? Nombre de places limité à 12 personnes *Inscription libre recommandée au 01 30 79 39 80 ou la-commanderie@sqy.fr *

2019-01-08T18:00:00+01:00

2019-02-05T20:00:00+01:00

