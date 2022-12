Contes autour de la Sibérie Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

gratuit sur réservation

Venez retrouver les conteuses pour un voyage au pays des grands froids handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Bus 44 Arrêt Grainetier

0130969620 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jacques-prevert.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). La Sibérie terre glaciale et chaleureuse à la fois. Partez en voyage au pays des ours, des rennes et des traineaux. Découvrez les contes et légendes, des histoires d’homme aussi, venus des grands froids. Avec Anne-Paule Lecoq et Marie-Thérèse Pellissier

