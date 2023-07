Mes vacances musicales avec Xavier Feugray [Création] Médiathèque Jacques Hyacinthe Paumier Routot, 17 juillet 2023, Routot.

Mes vacances musicales avec Xavier Feugray [Création] 17 et 18 juillet Médiathèque Jacques Hyacinthe Paumier

Les JM France vous proposent Mes vacances musicales avec Xavier Feugray

« Mon atelier consiste à initier les jeunes à créer des morceaux en live, avec Ableton Live et Impc sur Ipad et de venir improviser une prestation de 4 à 5 min devant leurs camarades.

C’est assez ludique, je forme des groupes de 3 élèves.

Le premier Dj récupère un contrôleur (push) relié au mac, pour mixer des batteries, basse, synth, et samples ambiants, jouer avec des effets et les tempos. (Ce sont des live sessions que j’ai organisées en amont, où tous les samples peuvent être mixés ensemble)

Le deuxième Dj prend l’ipad, Linké avec Ableton live, il peut envoyer d’autres samples de diverses banques de son de l’appli Impc, complètement synchronisés avec ce que fait le premier dj.

Le troisième a le rôle de Mc : il doit inventer un texte ou reprendre des paroles qu’il connait déjà (chanson, poésie… ) et haranguer les foules !

Et ainsi de suite, l’idée c’est que ça s’enchaine, on crée des groupes éphémères qui se succèdent sur scène, il faut que tout le monde puisse un minimum manipuler et expérimenter avec ses outils de création, c’est aussi un espace d’expression unique et fun ! »

Médiathèque Jacques Hyacinthe Paumier 3 place de la liberté 27350 Routot Routot 27350 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

2023-07-18T14:30:00+02:00 – 2023-07-18T17:30:00+02:00

©JM France