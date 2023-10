Table ronde « Changement climatique et risque incendie » Médiathèque Jacques Ellul Pessac, 12 octobre 2023, Pessac.

Table ronde « Changement climatique et risque incendie » Jeudi 12 octobre, 18h30 Médiathèque Jacques Ellul Entrée libre

Le changement climatique accentue le risque incendie et nous amène à nous interroger sur l’évolution de la gestion de la forêt, de l’urbanisation et de nos systèmes de prévention et de gestion des feux de forêt. Venez échanger avec Annabel Porté (INRAE – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), Pierre Macé (ARDFCI – Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie), Philippe Harguindeguy (SDIS de la Gironde), sur les impacts du risque incendie sur les milieux forestiers et urbains.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

SDIS33