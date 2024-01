Nuits de la lecture – Lecture en pyjama Mediathèque Jacques Douy Ferel, 19 janvier 2024, Ferel.

Nuits de la lecture – Lecture en pyjama Vendredi 19 janvier, 20h00 Mediathèque Jacques Douy Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

On profite de la « nuit » qui tombe plus vite en hiver pour proposer une soirée de lecture d’albums jeunesse, de chansons et autres surprises avec l’animatrice-lecture Stéphanie Picaud.

N’hésitez pas à vous inscrire pour partager ce tendre moment parents-enfants (ou grands parents – petits enfants).

Lecture cocooning spécial « Nuits de la lecture » sur le thème du corps avec l’association Lire pour toi.

Accompagnés de leurs parents, les enfants en pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main, découvrent et savourent les histoires, sous la couette bien douillette de la médiathèque.

Parents/enfants de 4 à 10 ans.

Une petite collation réconfortante sera offerte à la fin de la séance.

Réservation obligatoire.

Mediathèque Jacques Douy 4 Rue de la Coulée 56130 Ferel

