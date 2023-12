Heure du conte Médiathèque Jacques Douy Ferel, 16 décembre 2023, Ferel.

Heure du conte Samedi 16 décembre, 11h00 Médiathèque Jacques Douy Participation: 0

Installez-vous dans l’espace jeunesse pour une lecture animée par Marie-Odile pour les enfants à partir de 4 ans.

Médiathèque Jacques Douy Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/heure-du-conte-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE