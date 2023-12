Soirée jeux de société Médiathèque Jacques Douy Ferel, 8 décembre 2023, Ferel.

Soirée jeux de société Vendredi 8 décembre, 19h00 Médiathèque Jacques Douy

Venez en famille participer à une soirée autour de jeux de société pour tous avec la ludothèque Jeux Vagabonds.

Médiathèque Jacques Douy Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-jeux-de-societe-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

