Futurs parents, parents ou grand-parents… Vous êtes curieux de découvrir comment identifier les polluants qui vous entourent ? Vous êtes intéressés pour échanger et chercher ensemble des solutions et des alternatives pour améliorer votre environnement ? Nous vous invitons à participer à un atelier de sensibilisation à la santé environnementale : l’atelier « Nesting ».

On le sait. Les bébés et les jeunes enfants passent une grande partie de leur temps à l’intérieur. Du fait de leur développement, de leur petite taille et de leurs activités de découverte, ils sont beaucoup plus sensibles aux différents polluants. Identifier les sources de pollutions intérieures afin de les réduire et pouvoir choisir des alternatives plus saines : voici ce que vous propose la Médiathèque avec l’atelier Nesting®.

En deux heures, cet atelier gratuit vous offre un large tour d’horizon sur tout ce qui touche à l’environnement du nouveau-né et du jeune enfant et qui peut être source de pollution intérieure : articles de puériculture, jouets, cosmétiques, mobilier, produits de décoration, produits d’entretien… La séance permet ensuite d’identifier des solutions alternatives simples à mettre en œuvre de retour à la maison.

L’atelier est animé par une professionnelle formée en santé-environnement par le biais du programme Nesting® de WECF France.

Pour favoriser les échanges, le groupe est limité à une dizaine de participants. Alors, inscrivez-vous dès maintenant !

