Atelier « Prêt pour l’hiver » Mediathèque Jacques Douy Ferel, 13 octobre 2023, Ferel.

Atelier « Prêt pour l’hiver » Vendredi 13 octobre, 18h30 Mediathèque Jacques Douy Inscription: 3

Découverte des plantes alliées de l’hiver.

Réalisation d’une tisane, d’un sirop, d’un onguent à la consoude ou d’un baume à lèvres. Vous repartirez avec toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir refaire ces préparations à la maison.

Animé par Florence de l’association Ar Tizan.

Mediathèque Jacques Douy 4 Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-pret-pour-l-hiver-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

FAMILLE LOISIRS