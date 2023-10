Exposition : Le lierre se déchêne Mediathèque Jacques Douy Ferel, 11 octobre 2023, Ferel.

Exposition : Le lierre se déchêne 11 octobre – 10 novembre Mediathèque Jacques Douy Gratuit: 0

Jacques Adeline révèle les beautés cachées de la nature. Il vous propose de partager sa passion pour le lierre et de venir découvrir ses créations originales.

Mediathèque Jacques Douy 4 Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-le-lierre-se-dechene-ferel.html »}]

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

2023-11-10T09:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

CULTURE EXPOSITION