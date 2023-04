Spéciale vacances : Jeux de société Médiathèque Jacques Douy Ferel Catégories d’Évènement: Ferel

Loire-Atlantique

Spéciale vacances : Jeux de société Médiathèque Jacques Douy, 19 avril 2023, Ferel. Spéciale vacances : Jeux de société Mercredi 19 avril, 14h00 Médiathèque Jacques Douy Gratuit: 0,00 Venez en solo, en duo, en famille ou entre amis vous défier grâce aux jeux de la médiathèque.

Apportez vos propres jeux ou découvrez les nouveautés déposées par la ludothèque Jeux Vagabonds. Médiathèque Jacques Douy Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 06 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ferel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/speciale-vacances-jeux-de-societe-ferel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00 FAMILLE JEUNESSE

