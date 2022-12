Atelier Théâtre Mediathèque Jacques Douy Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Loire-Atlantique

Atelier Théâtre Mediathèque Jacques Douy, 21 janvier 2023, Ferel. Atelier Théâtre Samedi 21 janvier 2023, 10h30 Mediathèque Jacques Douy

Gratuit: 0

« Notre rapport au vivant » C’est sur ce thème que le nouveau collectif de la Vilaine Compagnie vous propose de venir vous amuser et vous surprendre autour d’une sélection de textes variés (théât… Mediathèque Jacques Douy 4 Rue de la Coulée 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire « Notre rapport au vivant » C’est sur ce thème que le nouveau collectif de la Vilaine Compagnie vous propose de venir vous amuser et vous surprendre autour d’une sélection de textes variés (théâtre, poésie, chanson).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T10:30:00+01:00

2023-01-21T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ferel, Loire-Atlantique Autres Lieu Mediathèque Jacques Douy Adresse 4 Rue de la Coulée 56130 Ferel Ville Ferel lieuville Mediathèque Jacques Douy Ferel Departement Loire-Atlantique

Mediathèque Jacques Douy Ferel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferel/

Atelier Théâtre Mediathèque Jacques Douy 2023-01-21 was last modified: by Atelier Théâtre Mediathèque Jacques Douy Mediathèque Jacques Douy 21 janvier 2023 Ferel Médiathèque Jacques Douy Ferel

Ferel Loire-Atlantique