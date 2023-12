Donner ses données, les reprendre c’est voler ? Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque Jacques Demy Nantes, 30 mars 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 11:00

Gratuit : oui Table ronde en partenariat avec Nantes Université, dans le cadre des Journées des libertés numériques Que se passe-t-il avec nos données personnelles lorsque que nous naviguons sur Internet ou installons une application sur notre téléphone ? Quels risques et quelles garanties pour la protection de notre vie numérique ? Rencontrez Audric Gueidan, l’auteur de la bande dessinée Datamania, le grand pillage de nos données personnelles, et la déléguée à la protection des données à Nantes Métropole Géraldine Peronne, pour comprendre les enjeux liés aux « datas ». Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

