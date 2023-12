Boomerang Fu Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Boomerang Fu Médiathèque Jacques Demy Nantes, 27 mars 2024, Nantes. Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 15:30 –

Gratuit : oui À partir de 7 ans Sur inscription Des combattants armés de boomerangs assaillent leurs adversaires pour des combats pleins de rires, d’alliances et de trahisons. Médiathèque Jacques Demy Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr
Code postal 44000
Lieu Médiathèque Jacques Demy
Adresse 24 Quai de la Fosse
Ville Nantes
Departement Loire-Atlantique
Age max À partir de 7 ans

